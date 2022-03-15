الأمم المتحدة: الصراع النووي محتمل

14 مارس , 2022 واشنطن: دق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الاثنين ناقوس الخطر بشأن قيام روسيا برفع مستوى التأهب لقواتها النووية، واصفاً ذلك بأنه 'تطور مروع'، وأضاف أن نشوب صراع نووي بات محتملاً مرة أخرى. وأضاف غوتيريس في تصريحات له بالأمم المتحدة أن "المنظمة الدولية ستخصص 40 مليون دولار أخرى من صندوقها المركزي لمواجهة الطوارئ لزيادة المساعدات الإنسانية لأوكرانيا".

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