هجوم سيبراني يعطّل مواقع حكومية إسرائيلية

أعلنت إسرائيل، الإثنين، تعرضها لهجوم سيبراني أدى إلى تعطيل عدد من المواقع الحكومية، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت المديرية الوطنية للأمن السيبراني إنه «في الساعات القليلة الماضية، رُصد هجوم حجب الخدمة (ددوس) على مزود اتصالات أدى إلى تعطيل الوصول إلى عدد من المواقع، بينها مواقع حكومية».

وأوردت المديرية عبر تويتر «منذ هذه الساعة استأنفت كل المواقع نشاطها».

ولم تحدد الهيئة مصدر الهجوم الذي يتم عبر إغراق خوادم الموقع المستهدف بطلبات الوصول.

ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصدر إسرائيلي في قطاع صناعة الدفاع أن هذا أكبر هجوم إلكتروني على الإطلاق ضد البلاد.