15 مارس , 2022
هجوم سيبراني.
أعلنت إسرائيل، الإثنين، تعرضها لهجوم سيبراني أدى إلى تعطيل عدد من المواقع الحكومية، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت المديرية الوطنية للأمن السيبراني إنه «في الساعات القليلة الماضية، رُصد هجوم حجب الخدمة (ددوس) على مزود اتصالات أدى إلى تعطيل الوصول إلى عدد من المواقع، بينها مواقع حكومية».
وأوردت المديرية عبر تويتر «منذ هذه الساعة استأنفت كل المواقع نشاطها».
ولم تحدد الهيئة مصدر الهجوم الذي يتم عبر إغراق خوادم الموقع المستهدف بطلبات الوصول.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصدر إسرائيلي في قطاع صناعة الدفاع أن هذا أكبر هجوم إلكتروني على الإطلاق ضد البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر هجوم سيبراني يعطّل مواقع حكومية إسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.