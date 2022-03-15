جهاز الطوارئ: قتيلان على الأقلّ في قصف طال مبنى سكنيًا في كييف

الحرب في أوكرانيا (أ ف ب).

أسفرت ضربة طالت مبنى سكنيًا في كييف عن مقتل شخصين على الأقل الثلاثاء، وفق ما أعلنت أجهزة الطوارئ في وقت تعرّضت عدة مناطق من العاصمة لهجمات.

وقال جهاز الطوارئ الأوكراني «عُثر على جثتي شخصين وتم إنقاذ 27 شخصاً»، مضيفاً أن المبنى يقع في منطقة سفياتوشنكي في غرب كييف.