15 مارس , 2022
الحرب في أوكرانيا (أ ف ب).
أسفرت ضربة طالت مبنى سكنيًا في كييف عن مقتل شخصين على الأقل الثلاثاء، وفق ما أعلنت أجهزة الطوارئ في وقت تعرّضت عدة مناطق من العاصمة لهجمات.
وقال جهاز الطوارئ الأوكراني «عُثر على جثتي شخصين وتم إنقاذ 27 شخصاً»، مضيفاً أن المبنى يقع في منطقة سفياتوشنكي في غرب كييف.
كانت هذه تفاصيل خبر جهاز الطوارئ: قتيلان على الأقلّ في قصف طال مبنى سكنيًا في كييف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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