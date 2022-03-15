انت الان تتابع خبر 50 مليون.. قروض جديدة للمواطنين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، عن منح قروض 50 مليون للمواطنين لترميم وتأهيل او بناء او شراء الدور السكنية .
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "فائدة قروض الترميم والبناء او تأهيل الدور السكنية للمواطنين 5 بالمئة".
وأشار إلى ان "مدة تسديد القرض 10 سنوات وبضمان كفيل موظف مدني موطن راتبه على مصرف الرافدين حصراً مع تقديم رهن العقار المطلوب ترميمه او تأهيله او بناءه او شراءه".
وأشار إلى ان "مدة تسديد القرض 10 سنوات وبضمان كفيل موظف مدني موطن راتبه على مصرف الرافدين حصراً مع تقديم رهن العقار المطلوب ترميمه او تأهيله او بناءه او شراءه".