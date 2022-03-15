50 مليون.. قروض جديدة للمواطنين

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "فائدة قروض الترميم والبناء او تأهيل الدور السكنية للمواطنين 5 بالمئة".

وأشار إلى ان "مدة تسديد القرض 10 سنوات وبضمان كفيل موظف مدني موطن راتبه على مصرف الرافدين حصراً مع تقديم رهن العقار المطلوب ترميمه او تأهيله او بناءه او شراءه".

