انت الان تتابع خبر مصر.. اجراءات جديدة للحد من ارتفاع اسعار الخبز والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه.
كما وجه السيسي "بتنويع مصادر توفير السلع الغذائية الأساسية وزيادة مخزونها لفترة لا تقل عن 6 أشهر".
واكد على "سرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت".
وجاءت هذه التوجيهات العاجلة لمواجهة تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، على الأسعار.
واكد على "سرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت".
وجاءت هذه التوجيهات العاجلة لمواجهة تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، على الأسعار.