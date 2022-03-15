مصر.. اجراءات جديدة للحد من ارتفاع اسعار الخبز

كما وجه السيسي "بتنويع مصادر توفير السلع الغذائية الأساسية وزيادة مخزونها لفترة لا تقل عن 6 أشهر".

واكد على "سرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت".



وجاءت هذه التوجيهات العاجلة لمواجهة تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، على الأسعار.