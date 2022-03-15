شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فاطمة بنت مبارك عن أطفال الإمارات: أنتم بأعيننا وسنبقى عوناً وسنداً لأحلامكم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هنأت رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" الشيخة فاطمة بنت مبارك، أطفال الإمارات بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، الذي تم الإعلان عنه عام 2018، على أن يكون الاحتفال به في 15 مارس (آذار) من كل عام، داعيةً الله عز وجل أن يبارك فيهم ويجعلهم ذخراً للوطن.



وقالت الشيخة فاطمة بنت مبارك: "أبنائي وبناتي، أطفالنا الأحباء، نوابغ المستقبل ومصدر قوة وطننا الغالي، أنتم بأعيننا، كنتم ومازلتم مصدر اهتمامنا، سنبقى عوناً وسنداً لأحلامكم، وسنبذل كل ما بوسعنا لترسيخ أعلى القيم والمفاهيم والممارسات الصحية الآمنة والمحفزة لكم جسدياً ونفسياً واجتماعياً، في بيئة صحية ومستدامة تحتضن حقكم في البقاء والنماء وتدعم مواهبكم.. بمناسبة يوم الطفل الإماراتي كل عام وأنتم الأمل وطريقنا لاستئناف الحضارة".