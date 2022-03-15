مصر.. دار الإفتاء تصدر فتوى حول احتكار السلع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول "احتكار بعض التجار للسلع، وبيعها بضعف السعر وتبرير ذلك بالتصدق بالزيادة في السعر على الفقراء".



وقالت دار الإفتاء المصرية إن "التاجر الذي يقوم باحتكار السلع وبيعها بضعف السعر بحجة أنه سيتصدق بالزيادة في السعر على الفقراء آثم شرعا، سواء تَصدَّق بها أو لا".

وأوضحت أن "الاحتكار، وهو حبس كل ما يضر العامة حبسه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِل بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالا لندرتها، ويصيب الناس بسبب ذلك الضرر، قد نهى عنه الشرع وحرَّمه".