بوركينا فاسو.. هجوم جديد على موقع للتنقيب عن المياه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم في خامس هجوم يستهدف شمال بوركينا فاسو في أقل من أسبوع.



وقال مصدر لوكالة "فرانس برس"، إن "مسلحين هاجموا موقعا للتنقيب عن المياه في تونري اولو في ولاية سوم".

وأضاف المصدر: "أثناء تخريب المنشأة، قتل ثلاثة مدنيين بالرصاص وأصيب ثلاثة آخرون، كما قتل أربعة متطوعين كانوا يحاولون التصدي للمهاجمين".

وفي الأسبوع الماضي، قتل 23 مدنيا و13 من رجال الدرك في أربع هجمات حول دوري، إحدى أكبر المدن في شمال شرق البلاد.

وهذه أعنف سلسلة من الهجمات منذ تولى المجلس العسكري بقيادة المقدم بول هنري سانداوغو داميبا السلطة في يناير كانون الثاني.