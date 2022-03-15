اعتبارًا من مساء الثلاثاء.. حظر تجوّل في كييف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

ستفرض العاصمة الأوكرانية كييف حظر تجوّل لمدة 36 ساعة اعتبارًا من مساء الثلاثاء وسط "لحظة صعبة وخطيرة" بعد عدة ضربات روسية، حسبما أعلن رئيس البلدية فيتالي كليتشكو.



وقال في بيان "إنها لحظة صعبة وخطيرة"، داعيًا "كلّ سكان كييف إلى التحضير للبقاء في منازلهم ليومين، أو في الملاجئ إذا انطلقت صفارات الإنذار".

وسيبدأ حظر التجول عند الثامنة من مساء الثلاثاء (18,00 ت غ) ويستمرّ حتى السابعة من صباح الخميس (05,00 ت غ)، وهو "قرار من القيادة العسكرية"، بحسب قوله.

ويأتي القرار في وقت يتّجه رؤساء حكومات بولندا وتشيكيا وسلوفينيا الثلاثاء، عبر القطار، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، بصفتهم ممثلين عن المجلس الأوروبي، حسبما أعلنت الحكومة البولندية في بيان.

وتابع "يُمنع التجول حول كييف دون حيازة إذن خاص، يُسمح بالخروج فقط للتوجه إلى الملاجئ".

وفرضت كييف حظر تجول مماثل في 26 فبراير بعد بدء الحرب.