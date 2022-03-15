شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تعقد غدا جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد بـ4 نقابات فرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد النقابة العامة للمحامين، غدا الأربعاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد لنقابات: "الجيزة ـ كفر الشيخ ـ المنيا ـ قنا"، وذلك بمقر النقابة العامة برمسيس، من الساعة التاسعة صباحًا، برئاسة رجائى عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وكان رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قد أصدر من قبل بيانًا للمحامين بحصاد أتعاب المحاماة التى وردت إلى النقابة في شهرى يناير ، وفبراير 2022، جاء نصه كالآتي:

وأضاف رجائى عطية فى بيان له، أنه فى شهر يناير جاء إجمالى المتحصل المورد إلينا 53,615,643 جم ثلاثة وخمسون مليونًا وستمائة وخمسة عشر ألفًا وستمائة وثلاثة وأربعون جنيهًا ــ داخل فيها ما كان قد وصلنا من مجلس الدولة وأعلناه في حينه وقدره / 40,000,000 جم ــ أى أن صافى الجديد ثلاثة عشر مليونًا وستمائة وخمسة عشر ألفا وستمائة وثلاثة وأربعون جنيها.

وتابع: "فبراير إجمالى المتحصل المورد إلينا 13,598,488 جم ثلاثة عشر مليونًا وخمسمائة وثمانية وتسعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وثمانون جنيهًا، ويكون صافى الجديد الذى ورد إلينا من أتعاب المحاماة قدره : ــ

( 1 ) 13,615,643 جم .

( 2 ) 13,598,488 جم .

المجموع 27,214,131 جم ".

ووجه رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الشكر الجزيل لوزارة العدل ، والمحاكم المختلفة ، ومجلس الدولة.