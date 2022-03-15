شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية: حرمان روسيا من امتيازات الدولة الأولى بالرعاية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم، حرمان روسيا من امتيازات الدولة الأولى بالرعاية ردًا على انتهاكاتها، وفقًا لـ”العربية”.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، الجمعة 11 مارس، أن الدول الصناعية السبع الكبرى ستلغي وضع “الدولة الأولى بالرعاية” الممنوح لروسيا، وأعلن فرض حظر أمريكي على المأكولات البحرية والكحول والألماس الروسي في أحدث خطوات لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.
ويعرف شرط الدولة الأولى بالرعاية بأنه حكم يرد في معاهدة، توافق بموجبه دولة ما علـى مـنح الشـريك المتعاقـد معاملة مساوية لتلك التي تمنحها لدول أخرى (عدم التمييز).
ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم العشرين على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة فرضتها عليها أمريكا ودول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا.
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