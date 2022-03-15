شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكراني للجنود الروس: استسلموا وسنعطيكم فرصة للنجاة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حديثًا مباشرًا إلى الجنود الروس، وطالبهم بالاستسلام للقوات الأوكرانية.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو تم بثه على “تيليغرام”، اليوم، “لماذا تموتون؟ لأجل ماذا؟ أعلم أنكم تريدون البقاء على قيد الحياة.. نسمع محادثاتكم واعتراضاتكم، نسمع ما هو رأيكم في هذه الحرب العبثية، وحول هذا العار وعن دولتكم.. نيابة عن الشعب الأوكراني أعطيكم فرصة للبقاء على قيد الحياة؛ إذا استسلمتم لقواتنا فسوف نعاملكم بالطريقة التي يُفترض أن يُعامل بها الناس”.

ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم العشرين على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة فرضتها عليها أمريكا ودول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا.