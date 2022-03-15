شكرا لقرائتكم خبر عن مساء اليوم.. فرض حظر التجول في العاصمة الأوكرانية كييف لمدة 35 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن حاكم العاصمة الأوكرانية كييف، أنه قرر فرض حظر تجول في العاصمة لـ 35 ساعة، وذلك اعتبارًا من مساء اليوم.

يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه السلطات الأوكرانية المواطنين من غارات جوية معادية على مستوى البلاد، مؤكدة أن السكان في بعض أجزاء المدينة يتعرضون للاختناق.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها أحكمت سيطرتها بالكامل على منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا.

وكشف الكرملين، أن المفاوضات الروسية الأوكرانية صعبة لكن استمرارها أمر إيجابي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الروسي يعاني صعوبات.

وأوضح أنه من الصعب مواصلة المفاوضات مع الغرب بشأن الضمانات الأمنية في صيغتها السابقة بسبب التغير الجذري للوضع.

فيما أكد وزارة الدفاع البريطانية، أن روسيا قد تجري استفتاء في خيرسون باعتبارها جمهورية انفصالية على غرار دونيتسك ولوجانسك.

وأشارت إلى خروج مظاهرات على مدى أيام عدة، في مدن خيرسون وميليتوبول وبيرديانسك التي تحتلها روسيا.