بالفيديو - موظفة تقتحم استديو الأخبار في التلفزيون الروسي

اقتحمت موظفة في القناة الأولى الروسية استديو الأخبار الإثنين خلال بث النشرة المسائية التي تعد الأكثر مشاهدة في روسيا، لترفع لافتة خلف المذيعة تندد بالحرب في أوكرانيا.

ويشكل هذا الحادث خرقاً غير عادي للأمن في القناة التي يهيمن عليها الكرملين ويتابع برنامجها الإخباري «الوقت» الذي يبث عند التاسعة مساء ملايين الروس منذ ايام الحقبة السوفياتية، ولا سيما كبار السن.

وكشفت منظمة «أو في دي أنفو» التي ترصد الاعتقالات هوية المرأة وعرّفت عنها بأنها مارينا أوفسيانيكوفا، مشيرة إلى أنها تعمل في القناة وهي حالياً موجودة في مركز للشرطة.

وظهرت أوفسيانيكوفا خلف مذيعة الأخبار ييكاترينا أندرييفا خلال تلاوة الأخيرة تقريراً عن العلاقات مع بيلاروس ملوحة بلافتة كتب عليها بخط اليد «لا للحرب» باللغة الإنكليزية.

وحملت اللافتة أيضاً عبارات باللغة الروسية تقول «أوقفوا الحرب. لا تصدقوا الدعاية. هم يكذبون عليكم هنا»، مع توقيع بالإنكليزية «مواطنون روس ضد الحرب».

وتمكنت أوفسيانيكوفا من ترداد بعض العبارات باللغة الروسية في حين حاولت أندرييفا التي تقدم الأخبار منذ عام 1998 التغطية عليها برفع صوتها، قبل ان تنتقل القناة لعرض مشاهد أخرى.

ونقلت تاس عن مصدر في الشرطة أن المرأة اعتقلت ويمكن توجيه تهم إليها بموجب قانون يحظر الأفعال التي تهدف إلى «تشويه سمعة» القوات المسلحة الروسية.