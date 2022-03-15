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انت الان تتابع خبر إيلون ماسك يتحدّى بوتين... فهل يقبل التحدّي؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تحدّى مؤسس شركة "سبايس إكس" الملياردير إيلون ماسك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليخوض معه "قتال رجل لرجل".
قد يعتقد البعض أن هذا التحدي مزحةً خصوصًا لأن منشورات ماسك غالبًا ما تكون غريبة وخارجة عن المألوف. لكنّه هذا المرّة، أكّد في ردّ على تعليق مستخدم لم يفهم هذه الدعوة أنه "جادّ تمامًا" في ما يقوله.
I hereby challenge— Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022
Владимир Путин
to single combat
Stakes are Україна
ولم يصدر حتّى الساعة أيّ ردّ روسيّ على تحدّي ماسك.
هذا و اتهم في شباط المنصرم الهيئة التنظيمية لسوق الأسهم الأمريكية - التي فرضت غرامات وقيودا على ماسك وشركة تسلا - بمحاولة قمع حريته في التعبير.
ورغم أن ماسك يعتبر أغنى شخص في العالم من حيث القيمة الصافية لممتلكاته، كشفت حبيبته السابقة وأمّ طفليه، المغنية الكندية غرايمز، أنها لم تعش مع ماسك حياة المليارديرات.
وبحسب صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية، قالت غرايمز: "عشنا أحيانًا تحت خط الفقر، وعشنا فى منزل غير آمن للغاية تبلغ قيمته 40 ألف دولار، حيث يصورنا الجيران، ولا يوجد أمن، وتناولت زبدة الفول السوداني لمدة ثمانية أيام متتالية".
وأشارت إلى أن ماسك كان يحوّل جزءًا كبيرًا من أمواله إلى برنامج spacex mars، المخصّص لهبوط البشر في الفضاء، مؤكدة أن هذه العوامل أدت إلى انفصالهما مع الاتفاق على التشارك في تربية طفليهما.