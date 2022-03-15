أسعار برنت نحو هبوط جديد.. الأدنى منذ بداية آذار

وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 7.88% إلى 98.48 دولار للبرميل، وبذلك يكون الخام قد انخفض دون مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 1 مارس 2022.

فيما تراجعت العقود الآجلة لشهر أبريل لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 8.41% إلى 94.35 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

