انت الان تتابع خبر مجلس الوزراء يدعم السلة الغذائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن رئيس غرفة تجارة بغداد، فراس الحمداني، اليوم الثلاثاء، عن موافقة مجلس الوزراء لدعم القطاع الخاص والسلة الغذائية.