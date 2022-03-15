مجلس الوزراء يدعم السلة الغذائية

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن رئيس غرفة تجارة بغداد، فراس الحمداني، اليوم الثلاثاء، عن موافقة مجلس الوزراء لدعم القطاع الخاص والسلة الغذائية.
وقال الحمداني في مؤتمر صحافي حضره مراسل السومرية، إنه "تمت الاستجابة من قبل رئاسة مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزارء لدعم القطاع الخاص وخصوصاً السلة الغذائية لتوفير المواد الغذائية للمواطن".
وأشار إلى "توفير الدعم لغرفة تجارة بغداد والتي نصت على استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية والدوائية وانعاش السوق المحلي".
وأشار إلى "توفير الدعم لغرفة تجارة بغداد والتي نصت على استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية والدوائية وانعاش السوق المحلي".