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العراق: إحباط عملية انتحارية لداعش في رمضان المقبل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، إحباط عملية انتحارية خطط تنظيم داعش لتنفيذها في محافظة السليمانية 350 كم شمالي بغداد في شهر رمضان.

وقال رسول، في بيان صحافي، إن جهاز مكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع جهاز أسايش كردستان ومديرية الأسايش العامة في السليمانية، أحبط  مساع لداعش لتنفيذ عملية إرهابية انتحارية في رمضان.

وأعلن المتحدث القبض على انتحاريين اثنين غير عراقيين، وعراقي في محافظة كركوك.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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