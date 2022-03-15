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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موسكو تؤكد الحصول على ضمانات من واشنطن في الاتفاق مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022
أكدت روسيا اليوم الثلاثاء حصولها على الضمانات المطلوبة من واشنطن، باستبعاد العقوبات التي تستهدفها بسبب أوكرانيا عن تعاونها مع طهران، ما يبدو رفعاً لعقبة أمام إعادة إطلاق الاتفاق النووي الإيراني.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى جانب نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان: "حصلنا على الضمانات المطلوبة خطياً لتشمل الاتفاقات لإعادة إطلاق خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني".