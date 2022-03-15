موسكو تؤكد الحصول على ضمانات من واشنطن في الاتفاق مع إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

أكدت روسيا اليوم الثلاثاء حصولها على الضمانات المطلوبة من واشنطن، باستبعاد العقوبات التي تستهدفها بسبب أوكرانيا عن تعاونها مع طهران، ما يبدو رفعاً لعقبة أمام إعادة إطلاق الاتفاق النووي الإيراني.

