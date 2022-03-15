"طيران الإمارات" تسير رحلات يومية إلى تل أبيب.. اعتبارًا من 23 يونيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت "طيران الإمارات" أنها ستبدأ تشغيل رحلاتها اليومية إلى تل أبيب اعتبارًا من تاريخ 23 يونيو/حزيران 2022.



وسوف تستخدم طيران الإمارات في رحلاتها على هذا الخط طائراتها الحديثة من طراز بوينج 300ER-777.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: "نتطلع إلى الترحيب بالمسافرين على متن رحلاتنا المتجهة إلى/ ومن تل أبيب هذا الصيف، وتزويدهم بقدرات اتصال كبيرة تتيح لهم السفر إلى/ وعبر مركزنا في دبي، في ظل استمرارية التخفيف من القيود المفروضة على السفر حول العالم بسبب جائحة «كوفيد-19» وفتح المزيد من الدول أبوابها أمام الزوار".

وأوضح عدنان كاظم: إضافة إلى إطلاق الطلب الكامن على السفر، فإن بدء تشغيل رحلات طيران الإمارات إلى إسرائيل سيوفر المزيد من الخيارات للسفر إلى مختلف أنحاء العالم، وأيضا إتاحة المزيد من الفرص للمستثمرين ورجال الأعمال وممثلي الشركات لزيارة دبي، والكثير من الوجهات ضمن شبكة رحلاتنا التي تضم نحو 130 وجهة، فضلاً عن التمتع بالضيافة المتميزة التي اشتهرت بها طيران الإمارات عالمياً وتجربة السفر النوعية الحائزة على العديد من الجوائز العالمية المرموقة.

وأضاف عدنان كاظم بقوله: تلتزم طيران الإمارات بإتاحة فرص جديدة للشركات والسياحة، وتعزيز الروابط الثنائية بين الإمارات وإسرائيل. ونحن واثقون من أن خدماتنا الجديدة سيكون لها تأثير إيجابي يتمثل في تحسين مستويات اتصال إسرائيل بالوجهات العالمية الرئيسية. ونود أن نتقدم بالشكر إلى الجهات المعنية في الإمارات وإسرائيل على دعمهما المُستمر الذي أتاح تقديم هذه الخدمات.

وسوف تغادر الرحلة الأولى، والتي تحمل الرقم «إي كيه 931» مطار دبي الدولي في الساعة 3:50 بعد ظهر يوم 23 يونيو/ حزيران، لتصل إلى مطار «بن جوريون» في تل أبيب، في الساعة 06:00 مساء بالتوقيت المحلي. أما رحلة العودة «إي كيه 932» فستغادر مطار بن جوريون في الساعة 07:55 مساء لتصل إلى دبي في الساعة 11:59 ليلاً بالتوقيت المحلي. وقد تم تحديد مواعيد الرحلتين على نحو يتيح مزيداً من الوصول المريح إلى دبي، وفرص مثالية للسفر في رحلات متصلة إلى وجهات شعبية للعطلات، مثل تايلاند، الهند، الفلبين، جزر المالديف، سريلانكا، وجنوب إفريقيا.

وإضافة إلى رحلات الرمز المشترك التي تسيرها فلاي دبي، ستتيح الرحلات الجديدة من طيران الإمارات رحلات متصلة من دون توقف من العديد من الوجهات على شبكة رحلات الناقلة، من خلال رحلات يومية وأسبوعية تصل إلى أستراليا، البرازيل، الهند، الفلبين، تايلاند وجنوب إفريقيا، والتي تضم جاليات يهودية كبيرة. كما يمكن للمسافرين من الولايات المتحدة والبرازيل الذين يتطلعون للتوقف في دبي قبل استكمال رحلتهم إلى تل أبيب، الاستفادة من برنامج «التوقف في دبي Dubai Stop Over»، الذي يشمل الإقامة في فنادق عالمية المستوى ومشاهدة أبرز المعالم السياحية والتمتع بأنشطة ترفيهية عدة.

وتشير إحصاءات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، إلى أن إسرائيل كانت واحدة من أكبر 20 سوقاً للسياحة في دبي خلال عام 2021. وهناك فرص كبيرة لتعزيز هذا الدفق السياحي، في ظل استمرارية دبي في الترحيب بالمزيد من الزائرين خلال عام 2022، وقائمتها المتسعة دوماً من التجارب والعروض المتنوعة.

وإضافة إلى خدمة المسافرين الجديدة، سوف توفر الإمارات للشحن الجوي سعة 20 طناً لكل رحلة بين دبي وتل أبيب، ما يتيح للأعمال والشركات الناشئة الإسرائيلية إمكانية تصدير منتجاتها كالأدوية، والأجهزة ذات التقنية العالية، والخضراوات والفواكه، والسلع الأخرى سريعة التلف. ومن المتوقع أن تنقل الرحلات أيضاً المواد الخام والمكونات المستخدمة في التصنيع، أشباه الموصلات، وطرود التجارة الإلكترونية إلى إسرائيل.

كما توفر «الإمارات للعطلات»، وهي ذراع العطلات التابعة للناقلة، للمسافرين من إسرائيل عطلات مصممة حسب الطلب في دبي، ومختلف الوجهات ضمن شبكة رحلات الناقلة، والإقامة في فنادق منتقاة بعناية والتمتع بتجارب نوعية خلال سفرهم. وتمتاز عروض الإمارات للعطلات بتوفيرها قيمة مضافة نوعية، وهي تشمل تذاكر السفر والفنادق، كما يمكن أن تشمل أيضاً الوجبات والجولات السياحية وغيرها. ويحظى المسافرون في هذه العطلات بقدر كبير من راحة البال، من خلال الاهتمام بأدق التفاصيل وسياسات الحجز المرنة وتوفير الدعم على مدار الساعة. وإلى جانب ذلك سيحظى أعضاء برنامج سكاي واردز لولاء المسافرين الدائمين بمكافأة قدرها 20% إضافية من أميال سكاي واردز على حجزهم المقبل مع «الإمارات للعطلات». وتمتلك طيران الإمارات شبكة واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط، وتخدم حالياً 12 مدينة في المنطقة من دبي.