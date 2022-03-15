الشيخ محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع رئيس الوزراء الياباني العلاقات الثنائية والقضايا الدولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالاً هاتفياً من فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان الصديقة.



وبحثا خلال الاتصال الهاتفي - العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها ودفعها إلى الأمام على جميع المستويات.

كما تناول الاتصال عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك .. وفي مقدمتها تطورات الأزمة الأوكرانية وتأثيراتها على مختلف المستويات، وأهمية العمل الدولي على إيجاد حلول دبلوماسية لها وتوفير المساعدة للمدنيين المتضررين منها.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي ..حرص دولة الإمارات على الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية في ظل التداعيات والمستجدات الحالية، وكذلك حرصها على تعزيز علاقاتها مع اليابان الصديقة في مجال الطاقة عامة.

من جانبه أكد رئيس الوزراء الياباني العلاقات الوثيقة التي تجمع بلاده ودولة الإمارات وحرصها على مزيدٍ من التعزيز لهذه العلاقات خلال الفترة المقبلة.