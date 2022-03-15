العاهل الأردني يؤكد أن أزمة أوكرانيا لن تؤثر على جهود السلام في الشرق الأوسط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، اليوم الثلاثاء إنه لا يتوقع أن تؤثر الحرب الدائرة في أوكرانيا على جهود حل الصراع الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين منذ عقود.



وجاء حديث الملك عبد الله الثاني خلال مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع المستشار أولاف شولتس، بعد لقائه الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير

وأضاف العاهل الأردني: "أيا كان ما يحدث في أوكرانيا لا أعتقد أنه سيؤثر على رؤية القيادة في الجزء الذي نسكنه من العالم بشأن محاولة دفعها إلى الأمام".

وفي وقت سابق أفاد مسؤولون من الجانبين الأردني والإسرائيلي أن الملك عبد الله استضاف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد لإجراء محادثات يوم الخميس الماضي.

وتطرقت المحادثات بين الجانبين إلى تنسيق سبل تحقيق الهدوء في القدس، وهي بؤرة مشتعلة للاحتجاجات الفلسطينية.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية، اعلنت اليوم الثلاثاء، سيطرة قواتها بشكل كامل على أراضي منطقة خيرسون.

وأكدت نجاح القوات الروسية في تدمير 136 منشأة عسكرية في أوكرانيا بينها 7 مواقع قيادة ومراكز اتصالات و4 أنظمة للصواريخ المضادة للطائرات.

ولفتت إلى إسقاطها 16 هدفا جويا في أوكرانيا بينها 6 مسيرات من طراز "بيرقدار تي في2".

وأشارت إلى تسليمها الأسلحة الأجنبية التي استولت عليها لجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك التي اعترفت بانفصالهما عن أوكرانيا.

من جانبه، أعلن مسؤول أوكراني، سقوط 19 قتيلا على الأقل في ضربة جوية استهدفت مبنى للتلفزيون شمالي البلاد.