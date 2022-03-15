الجيش العراقي يعلن إحباط عملية انتحارية لتنظيم داعش كان مقرر تنفيذها بشهر رمضان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أحبط الجيش العراقي، اليوم الثلاثاء، عملية انتحارية لتنظيم داعش الإرهابي كان مقرر تنفيذها بشهر رمضان.



وبحسب بيان للجيش العراقي، فقد تم إلقاء القبض على العناصر الداعشية التي خططت للعملية الانتحارية.

ضربة أمنية عراقية جديدة بعد إعلان مقتل ثمانية عناصر من تنظيم "داعش"، الجمعة الماضية، خلال عمليات متفرقة في عدة محافظات.

وقبل أيام، أعلنت وزارة الدفاع أن مقاتلات الجيش العراقي قتلت 3 عناصر من عصابات داعش الإرهابية في سامراء.

وخلال الساعات الأولى من يوم الجمعة، نفذ الطيران العراقي أيضا، غارتين جويتين، استهدفتا وكراً للإرهابيين في سلسلة جبال "ماما" التابعة لقضاء الدبس في محافظة كركوك.

وشهدت العمليات الإرهابية لتنظيم "داعش" تراجعاً كبيراً منذ مطلع الشهر الماضي، بعد سلسلة عمليات عسكرية شبه متواصلة أطلقتها القوات العراقية عقب مقتل 11 جندياً في هجوم مباغت لداعش على مقر عسكري عند أطراف محافظة ديالى.