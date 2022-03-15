خلال 3 أشهر.. تحطم ثاني طائرة مقاتلة في تايوان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت القوات الجوية التايوانية إن طائرة مقاتلة من طراز ميراج 2000 تحطمت وسقطت في البحر قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لتايوان اليوم الإثنين بعد مشاكل ميكانيكية، في حين نجا الطيار.



وهذا ثاني حادث من نوعه لطائرة مقاتلة في غضون 3 أشهر في تايوان.

وقالت القوات الجوية إن الطائرة الفرنسية الصنع أقلعت في مهمة تدريبية من قاعدة تشيهانغ الجوية في تايتونغ وأبلغت عن اضطرارها للعودة بعد مشكلة ميكانيكية.

وأضافت أن الطيار قفز في البحر جنوبي القاعدة الجوية وأنقذ بطائرة هليكوبتر وهو في حالة جيدة.

وفي يناير(كانون الثاني)، علقت القوات الجوية التدريب القتالي لأسطولها من طراز إف-16 بعد تحطم مقاتلة إثر تحديثها في الآونة الأخيرة وسقوطها في البحر ومقتل طيارها.