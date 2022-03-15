بكين تحث واشنطن على التفكير بدورها في الأزمة الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، إن الولايات المتحدة غالبا ما تقوم بشكل غير مسؤول، بنشر معلومات مضللة ومزيفة.



وخلال تعليقه على تقارير إعلامية أمريكية تزعم بأن الصين مستعدة لتقديم مساعدة عسكرية لروسيا فيما يتعلق بالعملية الخاصة في أوكرانيا، دعا الدبلوماسي الصيني، السلطات الأمريكي لتقوم بدلا من ذلك بالتفكير في دورها في تطور الأزمة الأوكرانية.

وأضاف المتحدث الصيني، في إيجاز صحفي اليوم: "غالبا ما تختلق الولايات المتحدة وتنشر معلومات كاذبة، وهو أمر يفتقد للمهنية والمسؤولية وعديم الأخلاق. وهي هذه الطريقة، التي تزيد من تشويه سمعة الولايات المتحدة في العالم".

وقال: "يجب على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات عملية للمساعدة في تهدئة الوضع في أوكرانيا".

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، نقلا عن مصادر، أن روسيا طلبت مساعدة عسكرية من الصين على خلفية تنفيذها لعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وتم نفي هذه التقارير بشكل قاطع، في كل من موسكو وبكين.