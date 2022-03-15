الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات جديدة على روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

وافق الاتحاد الأوروبي رسمياً اليوم الثلاثاء على فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا تشمل حظراً على الاستثمارات في الطاقة، وصادرات السلع الكمالية، وواردات منتجات الصلب.



ومن المقرر أن تدخل العقوبات الجديدة حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم.

وتشمل العقوبات أيضاً تجميد أصول المزيد من أرباب الأعمال الذين يدعمون الحكومة الروسية ومنهم مالك نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم رومان أبراموفيتش.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان اليوم، إن العقوبات تشمل "حظرا بعيد المدى على الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة الروسي".

وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي، إن الإجراء سيضر بشركات النفط الروسية الكبرى لكن سيظل بوسع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي شراء النفط والغاز منها.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها ستفرض أيضاً حظراً كاملاً على المعاملات مع بعض الشركات الروسية المملوكة للدولة والمرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري للكرملين.

وتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي على العقوبات الجديدة يوم الإثنين ولم يشهد أي اعتراضات قبل الموعد النهائي المتفق عليه.

وقالت المفوضية الأوروبية إن التقديرات تشير إلى أن الحظر على واردات الصلب الروسية سيؤثر على منتجات بـ 3.6 مليارات دولار.

ولن يسمح لشركات في الاتحاد الأوروبي بتصدير أي سلع كمالية تفوق 300 يورو ومنها المجوهرات.

وأعلنت مصادر في الاتحاد الأوروبي حظراً أيضاً على صادرات السيارات التي تزيد كلفتها عن 50 ألف يورو.