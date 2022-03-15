قوات دونيتسك: حررنا حتى الآن 93 مركزا سكنيا في الجمهورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

قالت قيادة القوات الشعبية بجمهورية دونيتسك، إن وحداتها المقاتلة تمكنت حتى الآن من تحرير 93 مركزا سكنيا في الجمهورية، بما في ذلك العديد من المدن والبلدات.



وذكرت القيادة، أن قواتها تمكنت مع حلول يوم 13 مارس الجاري، من تحرير 90 من المراكز السكنية في الجمهورية.

وأضافت القيادة في بيانها اليوم: "مع حلول يوم 15 مارس 2022 تمكنت القوات الشعبية التابعة لجمهورية دونيتسك، من تحرير 93 مركزا سكنيا على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، بما في ذلك رافنوبل وزلاتاوستوفكا وبليجنيه".

وتحاصر القوات الشعبية، مدينة ماريوبول التي كان عدد سكانها يبلغ في لحظة إعلان قيام جمهورية دونيتسك الشعبية في عام 2014، حوالي 450 ألف نسمة، وهي بذلك تعتبر ثاني أكبر مركز سكني في الجمهورية بعد دونيتسك.

في يونيو من ذلك العام، استعادت قوات الأمن الأوكرانية السيطرة على ماريوبول، وأصبحت ضواحيها الشرقية واحدة من أكثر أماكن الصراع سخونة في أوكرانيا.