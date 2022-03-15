شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تستقبل وفدا من اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وخالد النقادى عضو الأمانة الفنية "فريق الهجرة غير الشرعية"، والمستشارة مروة حجازي عضو الأمانة الفنيةً "فريق الاتجار في البشر" في اللجنة الوطنية، للوقوف علي آخر مستجدات نشاط اللجنة في الأونة الاخيرة، ومناقشتها في المشكلات والتحديات التي تواجه اللجنة في عملها.

ووصفت السفيرة نائلة جبر، تعديلات قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين بـ"الرسالة القوية" من الدولة المصرية، التي تستهدف منع استغلال الشباب المصري في الهجرة غير الشرعية وردع المهربين، مؤكدة علي أن الهجرة غير الشرعية جرائم منظمة عبر الحدود، وإنتهاك واضح لحقوق الإنسان تتصدي له كافة الأجهزة بكل قوة.

ولفتت السفيرة نائلة جبر، إلى أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تتمتع بصلاحيات كبيرة، وبها عضوية أكثر من 30 وزارة وهيئة ومجلس، وأن مؤسسات الدولة المصرية تعمل جيدا علي الجانب التشريعي والتنفيذي للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأكدت المستشارة مروة حجازى، عضو الأمانة الفنية "فريق الإتجار في البشر" باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، علي ضرورة نشر الوعي بهذه الجرائم، وتوفير الدعم النفسي والإجتماعي لضحايا الهجرة غير الشرعية، وإدماجهم في المجتمع مرة أخري، وهو ما تعمل عليه اللجنة الوطنية وتوفر له كافة سبل الدعم اللازم.

وقال خالد النقادي، عضو الأمانة الفنية ومدير وحدة بناء القدرات والمنح التدريبية في اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والأتجار بالبشر، إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقضية الهجرة غير الشرعية وضرورة التصدي لها، أعطى زخما للأزمة، ومنح دعما قويا للجنة الوطنية خلال السنوات الخمسة الأخيرة، لافتا إلي أن توفير فرص عمل داخلية قلل كثيرا من الظاهرة، وأن قانون العمل الجديد ومحفزاته للعاملين خاصة إلغاء استمارة 6 يخلق بيئة عمل مستقرة تحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وفي سياق متصل، أبدي نواب التنسيقية استعدادهم الكامل للتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة، خاصة علي المستوي الميداني والإعلامي، وتعزيز التنسيق بين اللجنة وكافة أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الهجرة غير الشرعية ودعم التعاون بين اللجنة وجميع مؤسسات المجتمع المدني، وبالإضافة إلي التعاون مع نادي المدربين في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في هذا الصدد.

وفي نهاية اللقاء، قدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، درع تكريم للسفيرة نائلة جبر، تكريما لجهود اللجنة الوطنية خلال السنوات الأخيرة.

شارك من نواب التنسيقية كل من النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، والنائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، والنائب احمد فتحي، عضو مجلس النواب، والنائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، والنائبة راجية الفقي ، عضو مجلس الشيوخ، والنائبة نهي زكي، عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ.