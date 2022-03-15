شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلماني يبرز إنجازات الدولة المصرية باجتماعات برلمان البحر الأبيض المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز وفد برلماني مصري إنجازات الدولة المصرية خلال اجتماعات وفعاليات برلمان البحر الأبيض المتوسط بدبي، في كافة المجالات والملفات أبرزها ملفات مجهودات مصر في التغيرات المناخية وتمكين المرأة المصرية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والتطرف ومشروع حياة كريمة، وفقا لبيان صادر عن الوفد البرلماني

ومثل الوفد البرلمان المصري المكون من "النواب والشيوخ" النائب كريم درويش رئيس الوفد المصرى ورئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، ومشاركة النائب يحي عيسوى عبد الفضيل وكيل اللجنة التشريعية، والنائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة، والنائبة شيرين عليش عضو لجنة التضامن، بينما شارك النائب محمد السباعي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن مجلس الشيوخ".

وناقشت الاجتماعات التطورات السياسية في منطقة المتوسط وما حولها، وخاصة التطورات في الملف الليبي وحل القضية الفلسطينية والملف السوري والملف اللبناني وتطورات الموقف في شرق المتوسط، كما ناقشت الشق الاقتصادي وتناولت الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على أسعار الغذاء والمواد الخام.

وحثت اجتماع برلمان البحر المتوسط دول المتوس على تسجيع التجارة البينية لتحفيف أثار الأزمة على الأسواق المشاركة وكذلك تناولت اجتماعات اللجنة الثانية البيئة وإقامة وتنظيم مصر مؤتمر مؤتمر COP 27.

ويضم برلمان المتوسط 3 لجان دائمة، الأولى اللجنة السياسية وتتراسها الوزيرة الأردنية علياء بوران، والثانية اللجنة الاقتصادية وشئون البيئة ويرأسها النائب كريم درويش، والثالثة لجنة حقوق الإنسان وتتراسها النائبة الفرنسية ساندرين مورتش.

وبرلمان البحر الأبيض المتوسط منظمة دولية لها وضع قانوني دولي محدد ولها صفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة. تلعب المنظمة دورًا أساسيًا بصفتها منظمة برلمانية دولية. تتجذر أنشطتها بقوة في مبدأ الدبلوماسية البرلمانية ، كما أنها تدعم عمل الهيئات الدولية الأخرى المسؤولة عن تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة الأورومتوسطية و الخليج.

على مر السنين ، رسخ برلمان البحر الأبيض المتوسط نفسه كلاعب رئيسي في الدبلوماسية البرلمانية في المنطقة الأورومتوسطية ​​والخليج​​، ويتمتع بالدعم المستمر من قبل البرلمانات الأعضاء الملتزمة بشدة بالمبادئ التأسيسية وميثاقها.

من خلال برلمان البحر الأبيض المتوسط، تم تعزيز الحوار السياسي بهدف، تعزيز وبناء الثقة بين دول المنطقة الأورومتوسطية ودول الخليج، وضمان الأمن والاستقرار الإقليميين وتعزيز السلام

توحيد جهود الدول الأورومتوسطية ودول الخليج، وتقديم الآراء والتوصيات إلى البرلمانات الوطنية والحكومات والمنظمات الإقليمية والمنتديات الدولية.