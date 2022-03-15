حصول 20 منشأة فندقية بشرم الشيخ على شهادة النجمة الخضراء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

تستعد مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27"، والمقرر انطلاقه في نوفمبر المقبل.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه يوجد تكاتف بين جميع أجهزة الدولة، والجهاز التنفيذي بالمحافظة من أجل الاستعداد الجيد لهذا المؤتمر الهام، لنثبت من خلاله للعالم أن مصر قادرة على تنفيذ تجارب رائدة، ولديها كافة المقومات التي تجعلها من الدول المتقدمة في كافة المجالات.

وأكد المحافظ في تصريح له اليوم الثلاثاء، أنه جار تطبيق مفهوم السياحة المستدامة من خلال تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، وذلك عن طريق تطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة.

وأشار إلى أن وزير السياحة والآثار، أصدر القرار الصادر بإلزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية بشرم الشيخ بضرورة الحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية، أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة وفقًا لمفهوم السياحة المستدامة، وذلك في ضوء إستراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والآثار 2030، للحفاظ على التوازن البيئي والأثري، والاتجاه نحو تحويل القطاع السياحي إلى قطاع صديق للبيئة.

وأوضح أنه تطبيقًا لقرار وزير السياحة والآثار، نظمت وزارة السياحة والآثار ورشة عمل لتوعية مسئولي المنشآت الفندقية في شرم الشيخ ببرنامج شهادة النجمة الخضراء والاشتراطات والممارسات التي يجب توافرها وتطبيقها داخل المنشأة، للحصول على شهادة النجمة الخضراء، وذلك بالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية.

ولفت إلى أنه شارك في هذه الورشة نحو 45 منشأة فندقية بمدينة شرم الشيخ من الذين تقدموا للحصول على شهادة النجمة الخضراء، وذلك ضمن الاستعدادات الخاصة باستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، مشيرًا إلى أن نحو 20 منشأة فندقية بمدينة شرم الشيخ كانت حصلت بالفعل على شهادة النجمة الخضراء.