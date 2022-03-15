بسبب تتبيلة فراخ بـ 5 جنيه.. تفاصيل مقتل عروس قليوب على يد زوجها في شهر العسل

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالقليوبية، تفاصيل جديدة في واقعة مقتل عروس بقليوب في شهر العسل، أن المتوفية طلبت من زوجها المتهم 5 جنيهات لشراء "تتبيلة فراخ"، لزوم إعداد الطعام فتشاجر معها ورفص إعطائها الأموال، وعندما أصرت انهال عليها بالضرب ثم أمسك بسكين المطبخ وطعنها في ظهرها طعنة نافذة لتلقى مصرعها.

وقرر عمها أن المجني عليها أنها متزوجة يوم 25 فبراير ولم يمر على زواجها قرابة 20 يومًا ودبت بينهما الخلافات، وأنها تركت منزل الزوجية قبل الحادث بيوم واحد، وردها لزوجها مرة أخرى وفي اليوم التالي تشاجر معها وطعنها حتى الموت.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة قليوب بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة فتاة داخل أحد العقارات بناحية قرية بلقس، وبها عدة طعنات في الظهر.

جرى إخطار اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، وانتقلت قوة أمنية، وجرى نقل الجثة إلى مسشتفى قليوب، وتوصلت التحريات إلى أن الفتاة قاصر وقامت والدتها بتزويجها بعد وفاة والدها، وبعدها بحوالي 20 يومًا فقط دبت الخلافات بينها والزوج فطعنها بالسكين وفر هاربًا.

وألقت قوات الشرطة القبض على المتهم ووالدة العروس وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.