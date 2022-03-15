تفاصيل سعر الفائدة على حسابات التوفير في 3 بنوك خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

تواصل البنوك اليوم تلقي طلبات فتح حساب لكل مواطن مجانًا دون احتساب مصاريف إدارية أو حد أدنى لفتح الحساب حتى نهاية شهر أبريل القادم.

وتقدم البنوك تسهيلات متعددة لإدراج المواطنين غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي في المنظومة البنكية، ويأتي استجابة لأول فعاليتين وهي الاحتفال بيوم المرأة العالمي ويوم الشمول المالي العربي ضمن مبادرة البنك المركزي.

وحدد المركزي أول فعاليتين في مبادرة الشمول المالي وهي الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في شهر مارس من أول 8 مارس إلى نهايته واليوم العربي للشمول المالي من بداية شهر أبريل إلى نهايته.

ويقدم الخليج 365 تفاصيل فتح حسابات التوفير في 3 بنوك خاصة كبري الأسكندرية وأبوظبي الأول، وبنك HSBC:

بنك الأسكندرية

1-حساب التوفير العادي يصرف العائد كل 6 شهور:

أقل من ألف جنيه: لا يتم احتساب نسبة فائدة.

من ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه: نسبة الفائدة 2% سنويا.

-من 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه: نسبة الفائدة 2.25% سنويا.

-من 100 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه: نسبة الفائدة 2.75% سنويا.

-من 300 ألف جنيه إلى مليون جنيه: نسبة الفائدة 3% سنويا.

-من مليون جنيه إلى 2.5 مليون جنيه: نسبة الفائدة 3.5% سنويا.

-من 2.5 مليون جنيه إلى فوق: 5% سنويا.

2-حساب توفير بلس للعائد الشهري:

-من 10 آلاف جنيه إلى 300 ألف جنيه: نسبة الفائدة 3.5% سنويا.

-من 300 ألف جنيه إلى 2.5 مليون جنيه: نسبة الفائدة 4.5% سنويا.

-من 2.5 مليون جنيه إلى أكثر: نسب الفائدة 6.5% سنويا.

بنك أبوظبي الأول

1-حساب توفير ذو العائد المتدرج لدورية صرف العائد شهريا:

-من ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه: نسبة الفائدة 1.5% سنويا.

-من مليون جنيه إلى 2.5 مليون جنيه: نسبة الفائدة 4% سنويا.

-من 2.5 مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه: نسبة الفائدة 5.5% سنويا.

-من 5 ملايين جنيه إلى 10 ملايين جنيه: نسبة الفائدة 6% سنويا.

من 10 ملايين جنيه إلى فوق: نسبة الفائدة 6.5% سنويا.

2-حساب التوفير العادي ذو العائد المتدرج للعائد الشهري:

-من ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه: لا يتم احتساب أي فائدة.

-من فوق 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه: نسبة الفائدة 2%.

-من مليون جنيه إلى 10 ملايين جنيه: نسبة الفائدة سنويا 4%.

-من فوق مليون جنيه إلى 30 مليون جنيه: 7.25% سنويا.

من 30 مليون جنيه إلى فوق: 7.4% سنويا.

بنك HSBC

حساب التوفير العادي ( PremireوAdvance):

-أقل من 10 الأف جنيه إلى 100 ألف جنيه: نسبة الفائدة 0.10% سنويا.

-من 100 ألف جنيه وأقل من 500 ألف جنيه: نسبة الفائدة 1.75% سنويا.

-من 500 ألف جنيه وأقل من مليون جنيه: نسبة الفائدة السنوية 2.5%.

-من مليون جنيه وأقل من 5 ملايين جنيه: نسبة الفائدة سنويا 5.5%.

-من 5 ملايين جنيه إلى فوق: نسبة الفائدة سنويا 7%.