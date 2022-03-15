هبوط سعر الذهب اليوم الثلاثاء بمصر خلال التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال التعاملات، وانخفض الجرام 6 جنيهات، مقارنة بمستواه في الصباح، بسبب تراجع المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرف القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان جرام الذهب قفز 7 جنيهات في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، قبل أن تعاود الانخفاض مرة أخرى.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 589 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 757 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 883 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1009جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 7064 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء بنسبة 1% إلى نحو 1931 دولارا للأوقية، في الساعة 12:54 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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