البنك المركزي الروسي يوقف شراء الذهب

واستأنف المركزي الروسي في 28 فبراير 2022 شراء الذهب في السوق المحلية، وذلك بعد عامين تقريبا من تعليق هذه العمليات. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونا جديدا يتضمن إلغاء ضريبة القيمة المضافة على سبائك الذهب عند شرائها من قبل الأفراد في روسيا.
وكانت ضريبة القيمة المضافة تبلغ 20% قبل الإلغاء، ودخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من 1 مارس الجاري.
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