البنك المركزي الروسي يوقف شراء الذهب

قرر البنك المركزي الروسي وقف شراء الذهب اعتبارا من اليوم، الثلاثاء، من البنوك ومؤسسات الائتمان في روسيا من أجل تلبية طلب السكان على المعدن النفيس. وعن سبب القرار، قال المركزي الروسي في بيان: «في الوقت الحالي، ازداد طلب السكان على شراء سبائك الذهب، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى إلغاء ضريبة القيمة المضافة على هذه المعاملات».

واستأنف المركزي الروسي في 28 فبراير 2022 شراء الذهب في السوق المحلية، وذلك بعد عامين تقريبا من تعليق هذه العمليات. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونا جديدا يتضمن إلغاء ضريبة القيمة المضافة على سبائك الذهب عند شرائها من قبل الأفراد في روسيا.

وكانت ضريبة القيمة المضافة تبلغ 20% قبل الإلغاء، ودخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من 1 مارس الجاري.