الاتحاد الأوروبي يضيف مليشيا الحوثي للقائمة السوداء

وقرر الاتحاد وفق هذه الخطوة تجميد أصول المليشيا وحظر تزويدها بالتمويل، حيث إن هذا القرار يطابق قرارًا صادرًا عن لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 28 فبراير 2022.
يذكر أن القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، وضعت في عام 2014 بموجب عقوبات تستهدف الحرب في اليمن .
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