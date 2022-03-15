مقتل 4 جنود في انفجار جنوب غربي باكستان

وأوضحت مصادر أمنية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون على جانب الطريق، وانفجرت أثناء مرور موكب لقوات فيلق حرس الحدود بالقرب منها، مضيفة أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، ونُقل الضحايا إلى المستشفى، في حين لم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.
وفي الثامن من مارس الجاري لقي سبعة أشخاص مصرعهم، وأصيب أكثر من عشرين جراء هجوم انتحاري استهدف سيارة للشرطة في مدينة "سِبّي".
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