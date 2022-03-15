حظر تجول في كييف لمدة 36 ساعة اعتبارا من مساء اليوم

ستفرض العاصمة الأوكرانية كييف حظر تجوّل لمدة 36 ساعة اعتبارًا من مساء اليوم بعد عدة ضربات روسية، حسبما أعلن رئيس البلدية فيتالي كليتشكو.
وقال في بيان "إنها لحظة صعبة وخطيرة"، مشيرًا إلى أن حظر التجول سيبدأ عند الثامنة من مساء الثلاثاء (18,00 بتوقيت غرنيش) ويستمرّ حتى السابعة من مساء الخميس (17,00 بتوقيت غرينتش).
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