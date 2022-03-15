قصف روسي على مطار دنيبرو في أوكرانيا

أعلنت السلطات المحلية في دنيبرو الأوكرانية عن تسجيل "دمار هائل" في مطار المدينة في شرق البلاد بعد قصف روسي ليلة الاثنين. وكتب فالنتين ريزنيتشينكو، حاكم منطقة دنيبرو على تلغرام، « خلال الليل، هاجم العدو مطار دنيبرو بضربتان، ودُمّر مدرج الإقلاع والهبوط، وتضرّر مبنى المطار دمار هائل ».



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