فوز نجل رئيس تركمانستان بالانتخابات الرئاسية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 مارس 2022 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 15 - مارس - 2022 11:27 صباحًا

فاز سردار بردي محمدوف نجل الرئيس الحالي لتركمانستان، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد الأحد، بعد حصوله على 72.97% من الأصوات، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات اليوم.

وقد جرت الانتخابات في أوضاع دولية متوترة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي سبب صدمة كبيرة في العالم، وتلزم وسائل الإعلام في تركمانستان التي تسيطر عليها الحكومة، صمتا شبه تام حول أسوأ نزاع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وتكتفي بالإشارة إلى وجود “وضع معقد” في أوكرانيا.

على الرغم من الغياب التام لأي عنصر تشويق، خضعت الانتخابات لمراقبة دقيقة في آسيا الوسطى حيث تتغير الأنظمة الاستبدادية وغيرها بشكل عام، عند وفاة رئيسها.

وقد سجل استثناء في 2019 في كازاخستان عندما تنازل نور سلطان نزارباييف عن الحكم لأحد مساعديه المخلصين قاسم جومارت توكاييف. لكن أعمال شغب في يناير كشفت عن صراع شرس على النفوذ بين مؤيديهما.

وتسلق سردار بردي محمدوف سلم السلطة بسرعة في السنوات الأخيرة. فقد شغل خصوصا منصب نائب وزير الخارجية وحاكم منطقة، قبل أن يصبح نائبا لمدير مكتب رئيس الحكومة وعضوا في مجلس الأمن القوي العام الماضي.

لكنه غير معروف على الرغم من كل شيء وتكتفي سيرته الذاتية الرسمية بالإشارة إلى أنه “الأكثر خبرة” من بين المرشحين على الرغم من أنه أصغرهم سناً.