ماذا قال "وليد جنبلاط " حول الأوضاع لبنان؟

محمد الفلاح - الثلاثاء 15 مارس 2022

كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع "تويتر": "‏في هذه الازمة الخانقة الاجتماعية والاقتصادية التي يمر فيها لبنان نحصد اليوم ثمن التخلي للدول العربية عنا نتيجة التصريحات الهميونية والعبثية لكبار القادة تجاه الخليج. فهل سيأتينا المدد من الشرق العظيم عبر قوافل من القمح والوقود والزعفران وما شابه كما وعدونا".



وفي تصريح عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية، جدّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط التأكيد على انتماء لبنان العربي الراسخ، مؤكداً أن علاقات لبنان العربية هي ضمانة هويته وبقائه ونهوضه السياسي والاقتصادي، وشدد على أن إصلاح علاقات لبنان مع دول مجلس التعاون الخليجي هي أولوية كبرى يجب أن نبذل كل الجهود الممكنة لأجل حصولها بما يعيد لبنان الى الحضن العربي.

ودعا جنبلاط الحكومة اللبنانية إلى بذل كل جهد ممكن لأجل إصلاح هذه العلاقات، وإلى فتح أبواب النقاش الإيجابي والأخوي مع دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية لإزالة كل شائبة تعيق عودة هذه الصلات الى سابق عهدها.