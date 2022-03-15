شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 4 جنود وإصابة 6 في استهداف فيلق غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل أربعة جنود باكستانيين وأصيب ستة آخرون جراء انفجار، استهدف اليوم موكبًا لقوات فيلق حرس الحدود الباكستاني في مدينة "سِبّي" بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون على جانب الطريق، وانفجرت أثناء مرور موكب لقوات فيلق حرس الحدود بالقرب منها، مضيفة أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، ونُقل الضحايا إلى المستشفى، في حين لم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.

وفي الثامن من مارس الجاري لقي سبعة أشخاص مصرعهم، وأصيب أكثر من عشرين جراء هجوم انتحاري استهدف سيارة للشرطة في مدينة "سِبّي".