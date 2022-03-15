أوكرانيا تعلن تدمير مطار دنيبرو.. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات المحلية في دنيبرو الأوكرانية تسجيل "دمار هائل" في مطار المدينة بشرق البلاد بعد قصف روسي ليل الإثنين الثلاثاء.



وكتب حاكم منطقة دنيبرو على تلغرام فالنتين ريزنيتشينكو "خلال الليل، هاجم العدو مطار دنيبرو. ضربتان. دُمّر مدرج الإقلاع والهبوط. تضرّر مبنى المطار. دمار هائل".

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنه لا توجد أي خطط لإعادة تموضع قواتها في أوروبا بعد قصف روسيا لقاعدة غربي أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن روسيا وسعت نطاق أهدافها في أوكرانيا خلال الأيام الماضية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الروس محبطون من المقاومة الأوكرانية.

وكشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن واشنطن ستواصل مد أوكرانيا بمساعدات أمنية في أسرع وقت ممكن.

بدورها، قالت مسؤولة أمريكية كبيرة الإثنين إن "انحياز" الصين إلى روسيا "مقلق للغاية"، وذلك بعيد لقاء بين مسؤولين أمريكي وصيني في روما دام سبع ساعات وتباحثا خلاله الحرب في أوكرانيا وقضايا أمنية أخرى.

وأضافت المسؤولة للصحفيين طالبة عدم ذكر اسمها قائلة: "لدينا قلق عميق بشأن انحياز الصين إلى روسيا".

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن مسؤولين أمريكيين وصينيين أجروا في روما الإثنين "نقاشا جوهريا حول حرب روسيا على أوكرانيا.

جاء ذلك خلال لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان وكبير مسؤولي السياسة الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي.

وقال البيت الأبيض في بيان مقتضب، إنهما شددا "على أهمية الحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة بين الولايات المتحدة والصين" في وقت تصعد واشنطن ضغوطها على بكين التي تمتنع حتى الآن عن مطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسحب قواته من أوكرانيا.

وقد حذرت أمريكا الأحد، روسيا من خطورة استخدام أسلحة دمار شامل خلال العمليات العسكرية الأوكرانية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن استخدام روسيا أسلحة دمار شامل سيكون "خطأ إضافيا صادما" يتجاوزه الرئيس فلاديمير بوتين في التعدي على القانون الدولي.

ويأتي التحذير الأمريكي في وقت أكد فيه الرئيس البولندي أندريه دودا أن استخدام موسكو للأسلحة الكيميائية خلال الهجوم على أوكرانيا "سيبدّل قواعد اللعبة" وسيدفع حلف شمال الأطلسي لإعادة التفكير في النزاع.