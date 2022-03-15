الكرملين: لا وجود لاتصالات منتظمة بين بوتين ويانوكوفيتش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش لا تربطهما اتصالات منتظمة في الوقت الحالي.



وقال المتحدث باسم الكرملين ردا على سؤال حول ما إذا كان بوتين يتواصل مع يانوكوفيتش: "في الوقت الحالي، لا يمكن القول بوجود أي اتصالات منتظمة".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، سيطرة قواتها بشكل كامل على أراضي منطقة خيرسون.

وأكدت نجاح القوات الروسية في تدمير 136 منشأة عسكرية في أوكرانيا بينها 7 مواقع قيادة ومراكز اتصالات و4 أنظمة للصواريخ المضادة للطائرات.

ولفتت إلى إسقاطها 16 هدفا جويا في أوكرانيا بينها 6 مسيرات من طراز "بيرقدار تي في2".

وأشارت إلى تسليمها الأسلحة الأجنبية التي استولت عليها لجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك التي اعترفت بانفصالهما عن أوكرانيا.

من جانبه، أعلن مسؤول أوكراني، سقوط 19 قتيلا على الأقل في ضربة جوية استهدفت مبنى للتلفزيون شمالي البلاد.