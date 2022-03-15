شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدمر 80% من “ماريوبول” الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد مستشار عمدة “ماريوبول” الأوكرانية أن “عدد القتلى قد يصل إلى 20 ألف شخص”، مضيفًا “إننا ندفن الموتى في الساحات والشوارع”.
وقال مستشار العمدة: إن “80% من المدينة أصبحت غير صالحة للسكن، والقوات الروسية دمرت آخر متجر للبقالة”، موضحاً أن “الخدمات البلدية لا تعمل في المدينة، وآخر مصدر للمياه توقف قبل أيام”.
وأضاف أنه “تم تخصيص 5 ممرات إنسانية لإجلاء السكان من المدينة وبلداتها اليوم”.
وأعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، أن “قواتها قتلت 150 جنديًا، ودمرت دبابتين، و7 عربات للجنود الروس أثناء محاولتهم السيطرة على ماريوبول”، مضيفة أن “الجيش الأوكراني تمكن من صد محاولة العدو للسيطرة على المدينة”.
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