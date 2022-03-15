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استشهاد فلسطيني وإصابة 3 برصاص قوات الاحتلال في نابلس

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الدمام - شريف احمد - استشهد شاب فلسطيني وأصيب 3 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرقي نابلس، فيما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين من مدينة سلفيت.

ونقلت مصادر فلسطينية عن مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، باستشهاد الشاب نادر هيثم ريان جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال، فيما أصيب 3 آخرون خلال اقتحام مخيم بلاطة شرقي نابلس.

من جهة أخرى, اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين من مدينة سلفيت بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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