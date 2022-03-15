شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني وإصابة 3 برصاص قوات الاحتلال في نابلس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد شاب فلسطيني وأصيب 3 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرقي نابلس، فيما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين من مدينة سلفيت.

ونقلت مصادر فلسطينية عن مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، باستشهاد الشاب نادر هيثم ريان جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال، فيما أصيب 3 آخرون خلال اقتحام مخيم بلاطة شرقي نابلس.

من جهة أخرى, اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين من مدينة سلفيت بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.