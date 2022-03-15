شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الروسية تعلق على نتائج الانتخابات الرئاسية في تركمانستان.. ماذا قالت؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال مصدر في الخارجية الروسية، معلقا على فوز سردار بيردي محمدوف في الانتخابات الرئاسية في تركمانستان، إن موسكو ترحب باختيار شعب تركمانستان وترى أن الأقوى حقق الفوز.



وأضاف المصدر: "تعتبر وزارة الخارجية الروسية، نتائج هذه الانتخابات مقنعة من حيث شرعيتها (راقبت سير عمليات التصويت مجموعة دولية من المراقبين وتابعت نزاهة فرز الاصوات)، ومن وجهة نظر المنافسة. ويلفت النظر وجود دعم كبير نسبيا من جانب الناخبين لباقي المرشحين. لا يمكن بتاتا اعتبار مشاركة المرشحين الآخرين شكلية أو منظمة من قبل السلطات. لقد عكست الحملة الانتخابية وجود تنافس في البرامج والمسالك".

ويشار إلى أن سردار، نجل الرئيس الحالي لتركمانستان قربانقولي بيردي محمدوف، فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 مارس بنسبة 72.97٪.