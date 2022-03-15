ماذا قال محمد بن راشد عن أرقام الإمارات العالمية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

كشف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن سلسلة نجاحات حققتها الدولة ضمن المؤشرات العالمية.



وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة عبر تويتر: "القوة الناعمة الحقيقة لدولة الإمارات هي في نموذجها التنموي الذي يجمع الشرق والغرب.. ويجمع أفضل الأفكار والعقول.. ويجمع البشر من كافة الثقافات بدون تمييز لبناء أفضل تجربة تنموية في العالم".

وأرفق تغريدته بمعلومات نشرها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، تظهر حصول الإمارات على المرتبة العاشرة عالميا والأولى إقليميا في قوة التأثير في مؤشر القوة الناعمة العالمي للعام 2022.

واعتبر أن حصول الإمارات على هذه المرتبة يعكس المكانة الكبيرة التي وصلت إليها والسمعة الطيبة التي تحظى بها الدولة في المحافل الدولية.

ووفقا للأرقام نفسها فقد حصلت الإمارات: (الأولى إقليميا و15 عالميا في الترتيب العام لمؤشر القوة الناعمة، والعاشرة عالميا في التقدير العالمي للقيادات، والتاسعة عالميا في دعم التعافي الاقتصادي بعد الجائحة، والعاشرة العالمية في المجال الدبلوماسي، والمرتبة الـ12 على مستوى العالم في التعامل مع جائحة كورونا، والمرتبة الثامنة في قوة الاقتصاد واستقراره، والحادية عاشرة عالميا في التأثير الإعلامي.