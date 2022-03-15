أبرز 3 جهود دبلوماسية أميركية لإنهاء الحرب الروسية الاوكرانية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 مارس 2022 10:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 15 - مارس - 2022 8:22 صباحًا

الهجمات العسكرية الروسية لا تزال مستمرة حتى الساعة والاضرار واعداد القتلى مستمر بالتصاعد في كل يوم، ومع هذا نرى ان المفاوضات والمساعي لحل هذا الصراع في مرمى الرئيس الروسي الرافض في دخول اي مفاوضات جادة حتى الساعة، ومع هذا فان الولايات المتحدة دقت ناقوس الخطر بشان الخلافات الروسية الاوكرانية معلنه عن ان القتال وشيك والحرب على الابواب، على الرغم من النفي المستمر لموسكو، ولكن السؤال في هذا الوقت كيف يمكن ان تنتهي الحرب مع تطور الصراع ودخوله طريق أكثر صعوبه؟

وبحسب تقرير صحيفة “نيويورك تايمز” هناك ثلاثة جهود دبلوماسية منفصلة للقنوات الخلفية جارية لبدء المفاوضات من قبل قادة فرنسا، وإسرائيل وتركيا، والمستشار الجديد لألمانيا، لكن حتى الآن، اصطدمت جميعها بالحائط لرفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدخول في أي مفاوضات جادة.

وفي البنتاغون، هناك نماذج لنهاية الصراع وهي حرب طويلة الأمد تجلب المزيد من الموت والدمار غير الضروريين للديمقراطية الأوروبية الناشئة بينما النموذج الأخر وهو أن يستقر بوتين لما يعتقد البعض أنه كان هدفه الأصلي: “وهو الاستيلاء على رقعة واسعة من الجنوب والشرق التي تربط روسيا بشبه جزيرة القرم براً و التي ضمها عام 2014”. وهناك نهاية أكثر رعبًا حيث تنغمس دول الناتو بشكل مباشر في الصراع، عن طريق الصدفة أو العمد.

وأصبح الاحتمال الأخير أكثر وضوحا يوم الأحد، عندما سقطت الصواريخ الروسية في المناطق الغربية لأوكرانيا، وهي منطقة لم تتضرر حتى الآن من الصراع المستمر منذ 18 يومًا على بعد نحو عشرة أميال من الحدود البولندية.

وأعلنت روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع أن استمرار الجهود لنقل الأسلحة عبر تلك المنطقة إلى القوات الأوكرانية من شأنه أن يجعل القوافل “أهدافًا مشروعة”، في تحذير من أن مجرد حشد الأسلحة على أراضي الناتو لا يعني أنها محصنة ضد الهجوم.