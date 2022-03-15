شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا تسجل 5295 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت بولندا 5295 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد حالة وفاة واحدة جديدة مرتبطة بالوباء، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 5 ملايين و823 ألفا و982 حالة، والوفيات إلى 113 ألفا و444 حالة .

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 53 مليونا و651 ألفا و153 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.