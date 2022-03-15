لا إنستغرام بعد اليوم.. مدونة روسية شهيرة 'تبكي' بفيديو

بغداد - ياسين صفوان - دخلت روسيا فعليا، مرحلة الحظر المطلق لانستغرام، كما غيره من مواقع التواصل التابعة لشركة "ميتا" الأميركية، أطلت مدونة روسية شهيرة تدعى نيكستا، بمقطع فيديو تبكي وتندب حظها، وتنتحب، لـ"انقطاع رزقها" بسبب قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حظر الموقع الشهير.

وفي حديثها إلى المعجبين عبر "تيلغرام"، تساءلت ما إذا كان هذا مصدر دخل مناسب؟!، وهو ما جعلها هدفاً لانتقادات واسعة.



"إنستغرام الأهم.. لا أهتم لآلاف القتلى".

إلا أنها ردت على تلك الانتقادات مؤكدة أنها لا تهتم على الإطلاق بآلاف القتلى بمن فيهم أبناء بلدها، مؤكدة أن إنستغرام بالنسبة لها هو كل الحياة كونها تقضي معظم وقتها فيه منذ أكثر من 5 سنوات.

في حين شن عليها آخرون حملة واسعة ، مؤكدين أن "كل اهتماماتها محصورة بتصوير الطعام في المطاعم"، ومستنكرين موقفها وكلامها.

حظر إنستغرام رسمياً



يشار إلى أن وكالة مراقبة وسائل الإعلام الحكومية الروسية كانت أعلنت حظر موقع إنستغرام في البلاد بسبب ما اعتبرته دعوات للعنف ضد الجنود الروس.

جاء ذلك بعدما أعلنت شركة ميتا مالكة إنستغرام، أنها ستسمح لمستخدميها في بعض البلدان بالدعوة إلى العنف ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والجنود الروس. وقالت في بيان، إنها ستسمح مؤقتا ببعض المنشورات العنيفة والتي كانت تعتبر عادة محظورة.

وردا على التحول في سياسة ميتا، دعت روسيا الولايات المتحدة إلى وقف "الأنشطة المتطرفة" لعمالقة وسائل التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك أعلنت الشركة أن قرار الحظر هذا سيمنع الملايين من الوصول إلى التطبيق وبالتالي سيكون سبباً رئيساً بفقدان مصدر دخل كثيرين.